Бузова похвалилася подарунком від таємного шанувальника і нарвалася на хейт: Марна трата грошей

Таємний шанувальник подарував Ользі Бузової розкішний букет троянд / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова, чий образ недавно захейтили в Мережі , не розкрила, від кого отримала подарунок, і зробила вигляд, що не знає імені відправника. Шанувальник не залишив навіть ніякої записки , не бажаючи видавати себе. Але в Instagram букет вона не могла не запостити.

Той випадок, коли нічний дзвінок у двері виявився приємним. Чи любите ви квіти так, як люблю їх я? – підписала знімок телеведуча.

Ольга Бузова похвалилася букетом троянд від таємного шанувальника / Фото: instagram.com/buzova86

У коментарях багато хто не оцінив такий букет. У Мережі вважають, що телеведуча сама собі замовила квіти.

"Сама собі замовила"

"Знову собі букетик прикупила"

"Марнотратство"

Нагадаємо, про особисте життя Ольги Бузової після розставання з блогером Давой нічого невідомо . Блогер і телеведуча були у тривалих стосунках і навіть зіграли весілля на Мальдівах, але на початку цього року пара зі скандалом розійшлася.

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