Бузова показала фото без фильтров: Принимаю себя такой, какая я есть

Ольга Бузова опубликовала честное фото без фильтров / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не обращает внимания на хейт в Сети, а продолжает делиться фото, который становятся поводом для обсуждения. На этот раз знаменитость решила в InstaStories показать, как выглядит без фильтров.

Ну, во-первых, снимаю для вас специально без фильтров. Только смыла макияж. Вы знаете, в стольких проектах я участвовала и как меня не фоткали: и вот так, и так, и так. Сейчас для моих антифанатов такое поле для скринов. У меня нет такой самой ужасной фотографии. Я принимаю себя такой, какая я есть, – сказала телеведущая.

Ольга Бузова без фильтров / Фото: instagram.com/buzova86

Чуть позже Бузова опубликовала еще одно фото без фильтров.

Наслаждайтесь моими генами! Моей естественной красотой. Реснички только не сняла. Не хочу отдирать. Завтра они в душе сами отвалятся, – поделилась телеведущая.

Ольга Бузова показала, как выглядит без фильтров / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова призналась, самые ужасные свои фото она отправляла мама. Телеведущая даже решила один из снимков показать. Но потом добавила, что даже самое страшное фото все равно получилось красивым.

Как Ольга Бузова выглядит без макияжа / Фото: instagram.com/buzova86

К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

Кто из звезд готов появляться на публике без макияжа – смотрите в сюжете:

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