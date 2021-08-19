Ольгу Бузову в новом образе сравнили с Надеждой Кадышевой

Телеведущая Ольга Бузова старается не обращать внимания на критику. Ее образы активно обсуждают в Сети и рекомендуют сменить стилиста. Ольга не отвечает на негативные комментарии, а продолжает делиться в Instagram новыми фото.
Новый наряд Бузовой для очередных съемок вновь не понравился подписчикам телеведущей. Ольга появилась в бархатном мини-платье синего цвета. Образ дополнила высокая прическа с косой и яркий макияж.
Некоторым подписчикам Ольга Бузова в новом образе напомнила российскую певицу Надежду Кадышеву.
- "Оль, умеешь же ты перевоплощаться на лету из Ларисы Долиной в Надежду Кадышеву. Кадышева любит такие пучки и бархат"
- "Это Кадышева? Наденька, ты что ли?"
- "Увольте своего стилиста, Оль! Срочно"
К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.
Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:
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