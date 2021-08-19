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Ольгу Бузову в новом образе сравнили с Надеждой Кадышевой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 августа, 07:30
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Телеведущая Ольга Бузова привыкла впечатлять публику новыми образами. Новый наряд не всем подписчикам звезды понравился
Новый образ Ольги Бузовой раскритиковали в Сети
Новый образ Ольги Бузовой раскритиковали в Сети / Фото: instagram.com/buzova86

Телеведущая Ольга Бузова старается не обращать внимания на критику. Ее образы активно обсуждают в Сети и рекомендуют сменить стилиста. Ольга не отвечает на негативные комментарии, а продолжает делиться в Instagram новыми фото.

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Новый наряд Бузовой для очередных съемок вновь не понравился подписчикам телеведущей. Ольга появилась в бархатном мини-платье синего цвета. Образ дополнила высокая прическа с косой и яркий макияж.

Ольгу Бузову сравнили с Надеждой Кадышевой
Ольгу Бузову сравнили с Надеждой Кадышевой / Фото: instagram.com/buzova86

Некоторым подписчикам Ольга Бузова в новом образе напомнила российскую певицу Надежду Кадышеву.

  • "Оль, умеешь же ты перевоплощаться на лету из Ларисы Долиной в Надежду Кадышеву. Кадышева любит такие пучки и бархат"
  • "Это Кадышева? Наденька, ты что ли?"
  • "Увольте своего стилиста, Оль! Срочно"

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К слову, Ольгу Бузову часто обсуждают в Сети. Например, недавно ее подозревали в передозировке. За телеведущую заступился Филипп Киркоров.

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Кого из звезд хейтили за внешность – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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