Бузова показала фото без фільтрів: Приймаю себе такою, яка я є

Ольга Бузова опублікувала чесне фото без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86
Ольга Бузова не звертає уваги на хейт в Мережі, а продовжує ділитися фото, який стають приводом для обговорення. Цього разу знаменитість вирішила в InstaStories показати, як виглядає без фільтрів.
Ну, по-перше, знімаю для вас спеціально без фільтрів . Тільки змила макіяж. Ви знаєте, в стількох проектах я брала участь і як мене не фоткали: і ось так, і так, і так. Зараз для моїх антіфанатов таке поле для скрінів. У мене немає такої найжахливішої фотографії. Я приймаю себе такою, яка я є, – сказала телеведуча.
Трохи пізніше Бузова опублікувала ще одне фото без фільтрів.
Насолоджуйтесь моїми генами! Моїй природною красою. Вії тільки не зняла. Не хочу віддирати. Завтра вони в душі самі відваляться, – поділилася телеведуча.
Бузова зізналася, найжахливіші свої фото вона відправляла мама. Телеведуча навіть вирішила один зі знімків показати. Але потім додала, що навіть найстрашніше фото все одно вийшло красивим.
До слова, Ольгу Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні . за телеведучу заступився Філіп Кіркоров.
Хто із зірок готовий з'являтися на публіці без макіяжу – дивіться в сюжеті:
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