Бузова показала фото без фільтрів: Приймаю себе такою, яка я є

Ольга Бузова опублікувала чесне фото без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не звертає уваги на хейт в Мережі, а продовжує ділитися фото, який стають приводом для обговорення. Цього разу знаменитість вирішила в InstaStories показати, як виглядає без фільтрів.

Ну, по-перше, знімаю для вас спеціально без фільтрів . Тільки змила макіяж. Ви знаєте, в стількох проектах я брала участь і як мене не фоткали: і ось так, і так, і так. Зараз для моїх антіфанатов таке поле для скрінів. У мене немає такої найжахливішої фотографії. Я приймаю себе такою, яка я є, – сказала телеведуча.

Ольга Бузова без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86

Трохи пізніше Бузова опублікувала ще одне фото без фільтрів.

Насолоджуйтесь моїми генами! Моїй природною красою. Вії тільки не зняла. Не хочу віддирати. Завтра вони в душі самі відваляться, – поділилася телеведуча.

Ольга Бузова показала, як виглядає без фільтрів / Фото: instagram.com/buzova86

Бузова зізналася, найжахливіші свої фото вона відправляла мама. Телеведуча навіть вирішила один зі знімків показати. Але потім додала, що навіть найстрашніше фото все одно вийшло красивим.

Як Ольга Бузова виглядає без макіяжу / Фото: instagram.com/buzova86

До слова, Ольгу Бузову часто обговорюють в Мережі. Наприклад, недавно її підозрювали в передозуванні . за телеведучу заступився Філіп Кіркоров.

Хто із зірок готовий з'являтися на публіці без макіяжу – дивіться в сюжеті:

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