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Моргенштерн о ссоре с Собчак на МУЗ-ТВ: Мы с ней ох*енные клоуны

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
1 сентября, 11:34
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Моргенштерн в интервью Дмитрию Гордону прокомментировал инцидент с Ксенией Собчак на музыкальной премии МУЗ-ТВ. Тогда артист вел себя, как всегда, эпатажно
Моргенштерн рассказал о том, как относится к Ксении Собчак
Моргенштерн рассказал о том, как относится к Ксении Собчак / Фото: instagram.com/xenia_sobchak, Скриншот из YouTube

Интервью записывалось еще до свадьбы Моргенштерна и было опубликовано на YouTube как раз вчера, в день торжества. Ведущей праздника, как беседе с Дмитрием Гордоном и сказал Моргенштерн, была Ксения Собчак.

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Ранее они с рэпером немного повздорили на премии МУЗ-ТВ. Тогда артист, как всегда, отличился своими скандальными выходками. Когда Ксения, будучи ведущей премии, подошла к Моргенштерну, он заявил, что "будет разговаривать с ней только за деньги".

В интервью он заявил, что сейчас отлично относится к Ксении, хотя раньше был о ней другого мнения.

Ксюху я люблю и уважаю…Раньше я относился к ней предвзято, но после этого (премии МУЗ-ТВ – Ред.) я понял, что мы просто ох*енные клоуны, которые для челяди устраивают шоу, но между собой отлично общаются, – сказал артист.

Моргенштерн устроил скандал на премии МУЗ-ТВ
Моргенштерн устроил скандал на премии МУЗ-ТВ / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/morgen_shtern

Похоже, что Ксения и Моргенштерн действительно поладили, ведь, как мы упоминали выше, Собчак стала ведущей свадьбы рэпера. В Instastories она опубликовала огромное количество фото видео с события.

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Смотрите полное интервью Моргенштерна:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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