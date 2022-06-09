Был под "сахарным кайфом": почему принц Луи шалил на публике и не слушался маму

Принц Луи капризничал и кривлялся перед публикой на праздновании юбилея прабабушки / Фото: instagram.com/royalcollectiontrust

Четырехлетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал настоящей звездой соцсетей и мемом, после того как его фото и видео разлетелись по Сети.

Младшего наследника герцогов Кембриджских – принца Луи прозвали "похитителем шоу" на 70-летии правления своей прабабушки Елизаветы II. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма не стеснялся быть самим собой и проявлять живые эмоции. Непоседливый мальчик кривлялся на камеру, показывал язык маме и закрывал ей рот, эмоционально махал руками.

Реклама

В соцсетях люди создали сотни мемов и видео с принцем. И никто не мог понять – неужели маленький Луи ведет себе так постоянно? Майк Тиндалл, муж внучки Елизаветы II Зары Филлипс и дядя принца Луи, назвал одну из самых вероятных причин такого поведения мальчика.

Луи, он просто хотел повеселиться. А мои двое (дети Майка и Зары – Миа и Лена. – Ред.) всегда шалят, поэтому я пытался их контролировать. Однако сзади было много сладостей, так что они были под "сахарным кайфом", – пошутил Майк.

Тиндалл уверен, что именно сладости повлияли на гиперактивность малыша, который просто не мог усидеть на месте!

Скриншот: Instagram

Напомним, что во время празднования Платинового юбилея королевы очаровали публику также другие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта и принц Джордж не сдерживали эмоций и вели себя, как и все обычные дети.

Реклама

Мы также писали, что после торжественных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл показали редкое фото подросшей дочери Лилибет, которая праздновала свой первый день рождения в кругу королевской семьи.