Был под "сахарным кайфом": почему принц Луи шалил на публике и не слушался маму

Принц Луи капризничал и кривлялся перед публикой на праздновании юбилея прабабушки / Фото: instagram.com/royalcollectiontrust
Четырехлетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон стал настоящей звездой соцсетей и мемом, после того как его фото и видео разлетелись по Сети.
Младшего наследника герцогов Кембриджских – принца Луи прозвали "похитителем шоу" на 70-летии правления своей прабабушки Елизаветы II. Сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма не стеснялся быть самим собой и проявлять живые эмоции. Непоседливый мальчик кривлялся на камеру, показывал язык маме и закрывал ей рот, эмоционально махал руками.
В соцсетях люди создали сотни мемов и видео с принцем. И никто не мог понять – неужели маленький Луи ведет себе так постоянно? Майк Тиндалл, муж внучки Елизаветы II Зары Филлипс и дядя принца Луи, назвал одну из самых вероятных причин такого поведения мальчика.
Луи, он просто хотел повеселиться. А мои двое (дети Майка и Зары – Миа и Лена. – Ред.) всегда шалят, поэтому я пытался их контролировать. Однако сзади было много сладостей, так что они были под "сахарным кайфом", – пошутил Майк.
Тиндалл уверен, что именно сладости повлияли на гиперактивность малыша, который просто не мог усидеть на месте!
Напомним, что во время празднования Платинового юбилея королевы очаровали публику также другие дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принцесса Шарлотта и принц Джордж не сдерживали эмоций и вели себя, как и все обычные дети.
Мы также писали, что после торжественных мероприятий принц Гарри и Меган Маркл показали редкое фото подросшей дочери Лилибет, которая праздновала свой первый день рождения в кругу королевской семьи.