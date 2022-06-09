Був під "цукровим кайфом": чому принц Луї пустував на публіці і не слухався маму

Принц Луї вередував і кривлявся перед публікою на святкуванні ювілею прабабусі

Чотирирічний син принца Вільяма та Кейт Міддлтон став справжньою зіркою соцмереж та мемом, після того як його фото та відео розлетілися Мережою.

Молодшого спадкоємця герцогів Кембриджських – принца Луї прозвали "викрадачем шоу" на 70-річчі правління своєї прабабусі Єлизавети II. Син Кейт Міддлтон та принца Вільяма не соромився бути самим собою та проявляти живі емоції. Непосидючий хлопчик кривлявся на камеру, показував язика мамі і закривав їй рота, емоційно махав руками.

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У соцмережах люди створили сотні мемів та відео з принцом. І ніхто не міг зрозуміти – невже маленький Луї поводиться так постійно? Майк Тіндалл, чоловік онуки Єлизавети II Зари Філліпс і дядько принца Луї, назвав одну з найімовірніших причин такої поведінки хлопчика.

Луї, він просто хотів повеселитися. А мої двоє (діти Майка та Зари – Міа та Лена. – Ред.) завжди пустують, тому я намагався їх контролювати. Однак ззаду було багато солодощів, тому вони були під "цукровим кайфом", – пожартував Майк.

Тіндалл упевнений, що саме солодощі вплинули на гіперактивність малюка, який просто не міг всидіти на місці!

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що під час святкування Платинового ювілею королеви зачарували публіку також інші діти Кейт Міддлтон та принца Вільяма - принцеса Шарлотта та принц Джордж не стримували емоцій і поводилися, як і всі звичайні діти.

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Ми також писали, що після урочистих заходів принц Гаррі та Меган Маркл показали рідкісне фото дочки Лілібет, яка святкувала свій перший день народження у колі королівської родини.