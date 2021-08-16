Сегодня Лорак выступит в Одессе: сколько стоят билеты и как реагируют в Сети

Ани Лорак выступит в Одессе 16 и 17 августа / Фото: instagram.com/anilorak

Говоря о концертах в Украине Ани Лорак обещала поклонникам исполнить песни на украинском и рассказывала, как соскучилась по своим фанатам здесь.

Несмотря на то, что артистка периодически прилетает из России в Украину, уже семь лет она официально не выступала в нашей стране.

Сегодня певица прибыла в Одессу, о чем написала в Instastories:

Жду с нетерпением.

Ани Лорак прибыла в Одессу / Фото instagram.com/stories/anilorak

Сколько стоит билет на концерт Ани Лорак в Одессе

Еще в прошлом месяце билеты на шоу Лорак в Украине были почти распроданы, несмотря на высокие цены. Но желающие увидеть Каролину еще могут попасть в Итаку, заплатив от 1200 грн.

Вообще доступных ценников аж 10: от 1200 грн до 7750 грн, в зависимости от расположения места на территории заведения.

Сколько стоит билет на концерт Ани Лорак в ITAKA / Скриншот: concert.ua

Концерт Лорак будут усиленно охранять

Об этом ранее заявили организаторы мероприятия. Они боятся, что активисты могут помешать проведению ивента.

Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку, – сказал организатор концерта Лорак Артем Вознюк.

Реакция Сети на концерты Лорак

Последний раз Каролина выступала в Украине в 2014 году. После она переехала в Россию, где живет вместе со своей дочкой.

Ани Лорак находится в дружеских отношениях с Филиппом Киркоровым, которому запретили въезд в Украину на три года. Несмотря на осуждение со стороны украинцев, Ани продолжает выступать в России.

Продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о возвращении Ани Лорак, назвав ее коллаборанткой. Он также считает, что украинским артистам, которые выступают в России, нужно запретить давать концерты в Украине.

В Instagram Ани Лорак радуются ее концертам, но некоторые все же критикуют артистку за ее позицию.

"Вот это новость, так новость!"

"До встречи!"

Вы не представляете, как же счастливы ваши украинские поклонники! Музыка вне политики"

"Это будет нереально долгожданная встреча"

"Вы уверены, что этот концерт состоится? Боюсь, вы не признаете страну, в которой живете, агрессором"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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