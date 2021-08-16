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Сегодня Лорак выступит в Одессе: сколько стоят билеты и как реагируют в Сети

Инна Петрова
16 августа, 16:46
Сегодня и завтра Ани Лорак впервые за долгое время выступит в Украине. Она анонсировала одесские концерты еще в июле, но не все восприняли эту новость с радостью

Ани Лорак выступит в Одессе 16 и 17 августа / Фото: instagram.com/anilorak

Говоря о концертах в Украине Ани Лорак обещала поклонникам исполнить песни на украинском и рассказывала, как соскучилась по своим фанатам здесь.

Несмотря на то, что артистка периодически прилетает из России в Украину, уже семь лет она официально не выступала в нашей стране.

Сегодня певица прибыла в Одессу, о чем написала в Instastories:

Жду с нетерпением.

Ани Лорак прибыла в Одессу / Фото instagram.com/stories/anilorak

Сколько стоит билет на концерт Ани Лорак в Одессе

Еще в прошлом месяце билеты на шоу Лорак в Украине были почти распроданы, несмотря на высокие цены. Но желающие увидеть Каролину еще могут попасть в Итаку, заплатив от 1200 грн.

Вообще доступных ценников аж 10: от 1200 грн до 7750 грн, в зависимости от расположения места на территории заведения.

Сколько стоит билет на концерт Ани Лорак в ITAKA / Скриншот: concert.ua

Концерт Лорак будут усиленно охранять

Об этом ранее заявили организаторы мероприятия. Они боятся, что активисты могут помешать проведению ивента.

Да, мы будем привлекать МВД и обеспечивать безопасность тех, кто придет послушать любимую артистку, – сказал организатор концерта Лорак Артем Вознюк.

Реакция Сети на концерты Лорак

Последний раз Каролина выступала в Украине в 2014 году. После она переехала в Россию, где живет вместе со своей дочкой.

Ани Лорак находится в дружеских отношениях с Филиппом Киркоровым, которому запретили въезд в Украину на три года. Несмотря на осуждение со стороны украинцев, Ани продолжает выступать в России.

Продюсер Игорь Кондратюк резко высказался о возвращении Ани Лорак, назвав ее коллаборанткой. Он также считает, что украинским артистам, которые выступают в России, нужно запретить давать концерты в Украине.

В Instagram Ани Лорак радуются ее концертам, но некоторые все же критикуют артистку за ее позицию.

  • "Вот это новость, так новость!"
  • "До встречи!"
  • Вы не представляете, как же счастливы ваши украинские поклонники! Музыка вне политики"
  • "Это будет нереально долгожданная встреча"
  • "Вы уверены, что этот концерт состоится? Боюсь, вы не признаете страну, в которой живете, агрессором"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

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