Сьогодні Лорак виступить в Одесі: скільки коштують квитки і як реагують в Мережі

Ані Лорак виступить в Одесі 16 і 17 серпня / Фото: instagram.com/anilorak
Говорячи про концерти в Україні Ані Лорак обіцяла шанувальникам виконати пісні українською і розповідала, як скучила за своїми фанатами тут.
Незважаючи на те, що артистка періодично прилітає з Росії в Україну, вже сім років вона офіційно не виступала в нашій країні.
Сьогодні співачка прибула до Одеси, про що написала в Instastories:
Чекаю з нетерпінням.
Скільки коштує квиток на концерт Ані Лорак в Одесі
Ще в минулому місяці квитки на шоу Лорак в Україні були майже розпродані, незважаючи на високі ціни. Але бажаючі побачити Кароліну ще можуть потрапити в Ітаку, заплативши від 1200 грн.
Взагалі доступних цінників аж 10: від 1200 грн до 7750 грн, в залежності від розташування місця на території закладу.
Концерт Лорак посилено охоронятимуть
Про це раніше заявили організатори заходу. Вони бояться, що активісти можуть перешкодити проведенню івента.
Так, ми будемо залучати МВС і забезпечувати безпеку тих, хто прийде послухати улюблену артистку, – сказав організатор концерту Лорак Артем Вознюк.
Реакція Мережі на концерти Лорак
Останній раз Кароліна виступала в Україні в 2014 році. Після вона переїхала в Росію, де живе разом зі своєю донькою.
Ані Лорак знаходиться в дружніх стосунках з Філіпом Кіркоровим, якому заборонили в'їзд в Україну на три роки. Незважаючи на засудження з боку українців, Ані продовжує виступати в Росії.
Продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про повернення Ані Лорак, назвавши її коллаборанткою. Він також вважає, що українським артистам, які виступають в Росії, потрібно заборонити давати концерти в Україні.
У Instagram Ані Лорак радіють її концертам, та деякі все ж критикують артистку за її позицію.
- "Ось це новина, так новина!"
- "До зустрічі!"
- "Ви не уявляєте, як щасливі ваші українські шанувальники! Музика поза політикою"
- "Наша, наша Ані. Обожнюємо"
- "Це буде нереально довгоочікувана зустріч"
- "Ви впевнені, що цей концерт відбудеться? Боюся, ви не визнаєте країну, в якій живете, агресором".
Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:
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