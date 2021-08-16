Сьогодні Лорак виступить в Одесі: скільки коштують квитки і як реагують в Мережі

Ані Лорак виступить в Одесі 16 і 17 серпня / Фото: instagram.com/anilorak

Говорячи про концерти в Україні Ані Лорак обіцяла шанувальникам виконати пісні українською і розповідала, як скучила за своїми фанатами тут.

Незважаючи на те, що артистка періодично прилітає з Росії в Україну, вже сім років вона офіційно не виступала в нашій країні.

Сьогодні співачка прибула до Одеси, про що написала в Instastories:

Чекаю з нетерпінням.

Ані Лорак прибула до Одеси / Фото instagram.com/stories/anilorak

Скільки коштує квиток на концерт Ані Лорак в Одесі

Ще в минулому місяці квитки на шоу Лорак в Україні були майже розпродані, незважаючи на високі ціни. Але бажаючі побачити Кароліну ще можуть потрапити в Ітаку, заплативши від 1200 грн.

Взагалі доступних цінників аж 10: від 1200 грн до 7750 грн, в залежності від розташування місця на території закладу.

Скільки коштує квиток на концерт Ані Лорак в ITAKA / Скріншот: concert.ua

Концерт Лорак посилено охоронятимуть

Про це раніше заявили організатори заходу. Вони бояться, що активісти можуть перешкодити проведенню івента.

Так, ми будемо залучати МВС і забезпечувати безпеку тих, хто прийде послухати улюблену артистку, – сказав організатор концерту Лорак Артем Вознюк.

Реакція Мережі на концерти Лорак

Останній раз Кароліна виступала в Україні в 2014 році. Після вона переїхала в Росію, де живе разом зі своєю донькою.

Ані Лорак знаходиться в дружніх стосунках з Філіпом Кіркоровим, якому заборонили в'їзд в Україну на три роки. Незважаючи на засудження з боку українців, Ані продовжує виступати в Росії.

Продюсер Ігор Кондратюк різко висловився про повернення Ані Лорак, назвавши її коллаборанткою. Він також вважає, що українським артистам, які виступають в Росії, потрібно заборонити давати концерти в Україні.

У Instagram Ані Лорак радіють її концертам, та деякі все ж критикують артистку за її позицію.

"Ось це новина, так новина!"

"До зустрічі!"

"Ви не уявляєте, як щасливі ваші українські шанувальники! Музика поза політикою"

Скріншот: instagram.com/anilorak

"Наша, наша Ані. Обожнюємо"

"Це буде нереально довгоочікувана зустріч"

Скріншот: instagram.com/anilorak

"Ви впевнені, що цей концерт відбудеться? Боюся, ви не визнаєте країну, в якій живете, агресором".

Скріншот: instagram.com/anilorak

Український продюсер розповів про дружбу з Ані Лорак і про те, як він ставиться до її виступів в Росії:

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