Что известно о суде украинских блогеров Игоря и Саши Пустовит: раздел "миллионов" и опеки над детьми

Саша Пустовит и Игорь Пустовит готовятся к суду 30 сентября / Фото: instagram.com/pustovit

После скандального интервью Саши Пустовит Маше Ефросининой, супруг блогера, Игорь Пустовит сделал ответные заявления и рассказал, как она его оскорбляла. Поклонники пары разделились на два лагеря: одни поддерживают Instagram-маму, другие – отца, на которого посыпался весь "хейт". Тем не менее теперь супругов ждет суд, который состоится уже завтра, 30 сентября.

Суд Саши и Игоря Пустовит

Как сообщается на сайте Ивано-Франковского городского суда Ивано-Франковской области, 30 сентября в 9:00 утра состоится заседание по делу гражданского судопроизводства, в котором Саша Пустовит выступает истцом, а ее супруг Игорь – ответчиком. Помимо опеки над детьми, Саша и Игорь Пустовит будут делить имущество.

Как блогеры будут делить имущество?

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Игорь Пустовит еще в интервью "Славе+" рассказал, что хочет получить дом, потому что у Саши остается два действующих бизнеса, которые они вместе развивали, средства на банковских карточках, оборудование в салонах. Например, стоимость одного такого составляет почти сотню тысяч долларов.

Скриншот ifm.if.court.gov.ua

Будет ли Игорь Пустовит на суде?

30 сентября суд. Я на него иду. Я куда-то просто поеду в этот день. Мне этот цирк не интересен. У меня нет адвокатов. У меня есть товарищ, который меня консультировал, – сказал Игорь Пустовит в интервью Славе Демину на YouTube.

Судя по всему, блогер действительно сейчас не в Украине. В Instagram Игорь опубликовал кадры своего отдыха в Греции с друзьями.

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Игорь Пустовит улетел в Грецию перед судом с Сашей Пустовит / Фото: instagram.com/pustovit

А вот Саша Пустовит сообщила в Instastories, что приехала в Ивано-Франковск. Вероятно, блогер придет на суд.

Саша Пустовит вернулась в Ивано-Франковск перед судом с супругом / Фото: instagram.com/sashaabo

Напомним, что этим летом Саша Пустовит объявила о разводе с Игорем. По ее словам, все шло к этому уже долгое время. Последней каплей стало то, что Игорь прочел ее переписки с мамой и подругой, где она жалуется на психологическое давление с его стороны.

Игорь и Саша Пустовиты с детьми / Фото: instagram.com/sashaabo

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