Детективы шоу Маска разгадали в Тигре Сергея Бабина (видео)

В шоу "Маска" рассекретили Тигра / Фото: телеканал "Украина"

Так, этим вечером звездные детективы и зрители решили рассекретить личность под маской зажигательного красавца Тигра. Стало известно, что в образе хищника прятался популярный артист Сергей Бабкин!

Мы знали! Знали! Знали!, – выкрикнула Оля Полякова, когда артист снял маску и повернулся лицом к зрителям.

Смотрите видео раскрытия Тигра:

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Талантливый Тигр подарил зрителям несколько зрелищных выступлений во втором сезоне. И хотя ранее звездные детективы предполагали, что в этом костюме может быть Фагот, Андрей Хлывнюк или Валерий Харчишин, они все же оказались правы, потому что имя Бабкина также звучало неоднократно.

Это просто невероятное шоу! Хочу поблагодарить всех, кто работает над проектом! Я действительно получил невероятное наслаждение, смог раскрыться совершенно по-новому, показаться совсем не таким, как все привыкли видеть. А самым интересным было играть с голосом. Надеюсь, у нас все получилось, как можно лучше, – прокомментировал Сергей Бабкин на сцене гипершоу "Маска".

Сергей Бабкин в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Смотрите финал шоу-детектива "Маска" совсем скоро на телеканале "Украина".