Детективи шоу Маска впізнали у Тигрі Сергія Бабіна (відео)

У шоу "Маска" розсекретили Тигра / Фото: телеканал "Україна"

Так, цього вечора у дев'ятому випуску гіпершоу "Маска" зіркові детективи та глядачі вирішили розсекретити особистість під маскою запального красеня Тигра.

Стало відомо, що в образі хижака ховався найпопулярніший артист Сергій Бабкін!

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Ми знали! Знали! Знали!, – вигукнула Оля Полякова, коли артист зняв маску та обернувся обличчям до глядачів.

Дивіться відео розкриття Тигра:

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Талановитий Тигр подарував глядачам кілька видовищних виступів у другому сезоні. І хоча раніше зіркові детективи припускали, що в цьому костюмі може бути Фагот, Андрій Хливнюк або Валерій Харчишин, вони все ж таки мали рацію, тому що ім'я Бабкіна також звучало неодноразово.

Це просто неймовірне шоу! Хочу подякувати всім, хто працює над проєктом! Я справді отримав неймовірну насолоду, зміг розкритись абсолютно по-новому, показатись зовсім не таким, як всі звикли. А найцікавішим було гратись з голосом. Сподіваюсь, у нас все вийшло якнайкраще, – прокоментував Сергій Бабкін на сцені гіпершоу "Маска".

Сергій Бабкін у шоу "Маска" / Фото: телеканал "Україна"

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Дивіться фінал шоу-детектива "Маска" у суботу, 25 грудня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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