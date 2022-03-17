"Дима дома": Нагиев отреагировал на слухи об эмиграции

Дмитрий Нагиев обратился к поклонникам / Фото: открытые источники

В Украине идет 22-й день российского вторжения. Санкции против России уже активно действуют, мировые бренды уходят, финансовая система идет ко дну. Каждый в этой бесчеловечной и бездуховной стране ощутит на себе весь гнев мира в связи с их нападением на Украину. И все чаще появляются новости об отъезде публичных людей из этой теперь самой изолированной страны мира. Вчера мы писали об отъезде режиссера Тимура Бекмамбетова, но также появились слухи об эмиграции Дмитрия Нагиева.

Напомним, телеведущий и актервысказался о нападении РФ на Украину в присущей ему манере. Он опубликовал черно-белое видео под песню группы "Аквариум" "Поезд в огне".

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После этого многие начали писать, мол, теперь Нагиев, как и многие другие звезды, уедет за границу, если не сделал это до сих пор. Успокаивая нездоровые умы, Нагиев записал видео во время прогулки у себя на районе и сказал, что он у себя дома.

Но надолго ли? Ведь за любое инакомыслие и за правду о войне в Украине уже возбуждают дела, как против Ники Белоцерковской. Сможет ли Дмитрий не поддаться давлению российской машины убийств и пропаганды?

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Также ранее появилась информация, что уехавшие из РФ звезды не смогут вернуться назад.

Время все расставит по своим местам. А мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу!

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