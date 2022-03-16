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Поддержавший Украину режиссер Тимур Бекмамбетов с женой покинули Россию – СМИ

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16 марта, 22:44
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В ряде Телеграм-каналов появилась информация о том, что знаменитый кинорежиссер Тимур Бекмамбетов с женой покинули Россию. Не пропустите подробности!
Появилась информация о переезде пары
Появилась информация о переезде пары / Фото: Инстаграм Натальи Фишман-Бекмамбетовой

Напомним, после нападения российских оккупантов на Украину многие публичные люди РФ уехали за границу якобы в "отпуск". Затем появилась информация, что уехавших звезд могут не пустить назад. Правда, даже после этого список уехавших только растет. И сегодня стало известно о том, что Тимур Бекмамбетов с женой покинули Россию.

Отметим, что ранее создатель "Ночного дозора", "Елок" в интервью для американского издания Deadline категорически осудил войну в Украине. Теперь же ряд Телеграм-каналов сообщают, что Тимур Бекмамбетов с Наталией Фишман-Бекмамбетовой уехали из России и сейчас находятся в Израиле. По их информации, Бекмамбетов готовится к съемкам документального фильма, где проанализирует последствия безумия российских властей в Украине на цифровом мире.

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Касательно их выезда был комментарий пресс-секретаря жены режиссера (Наталия Фишман-Бекмамбетова — помощник президента Татарстана, член Общественной палаты РФ) для "Татар-информ":

Наталия Львовна с 20 февраля находится в плановом отпуске по состоянию здоровья, который был заранее согласован еще в начале января. Она на лечении в Израиле.

Позже и сама Фишман-Бекмамбетова подтвердила, что в отпуске с 20 февраля.

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Многие пользователи в Сети хейтят пару за то, что они уехали из РФ, но в ТГ-канале "Героиня Татлера" слухи об эмиграции комментируют так:

Эта супружеская пара может себе позволить комфортный переезд. Но не потому, что Наталия пилила бюджеты, а потому что Тимур — международный режиссер, у которого все окей не только в России и не только благодаря госдотациям на кино. Почему шипящие об отъезде тех или иных не допускают, что нынешняя ситуация стала водоразделом для каких-то людей? Они, может, и раньше были не в восторге, но следовали теории малых дел, обустраивая набережную в Казани, но теперь им стало невмоготу.

Будет ли официальный комментарий от пары по поводу того – отпуск это или эмиграция – пока неизвестно.

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Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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