Дмитрий Комаров призывает россиян открыть глаза: "Подумайте, у вас, наверное, в России что-то не так"

Дмитрий Комаров записал эмоциональное видео / Фото: instagram.com/komarovmir

Украинские звезды продолжают высказываться о нашей новой реальности: Россия напала на Украину и продолжает кормить сказками и пропагандой людей по ТВ. Открыть глаза на происходящее теперь взялся популярный телеведущий Дмитрий Комаров.

Ведущий программы "Мир наизнанку" записал обращение на своей странице в инстаграм и обратился к россиянам:

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Здравствуйте, не добрый день. Пятый день войны России с Украиной, Россия напала на Украину и то, во что многие отказывались верить, все-таки произошло. Пятый день мы не можем увидеть своих родных регулярно. Мы вынуждены прятать женщин, детей, родителей, слышать воздушную тревогу, бесконечно убегать в подвалы, – у вас это все называют фейком по вашим телеканалам и в российских СМИ. Бомбят мирные районы – у вас это называют фейком. Есть неопровержимые доказательства – у вас это называют фейком. Ох, врагу не пожелаешь почувствовать то, что чувствует каждый украинец и каждая семья.

Телеведущий призвал россиян включить мозг и задуматься, что же в РФ сейчас не так, раз весь мир об этом говорит.

Я сейчас обращаюсь к российской части подписчиков, надеясь достучаться до тех, кто еще до сих пор почему-то верит, что весь мир сошел с ума и только Россия в адеквате. Подумайте, наверное, у вас в России что-то не так.

Видео обращения Дмитрия Комарова смотрите далее.

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