Дмитро Комаров закликає росіян відкрити очі: "Подумайте, у вас, мабуть, у Росії щось не так"

Дмитро Комаров записав емоційне відео / Фото: instagram.com/komarovmir

Українські зірки продовжують висловлюватися про нашу нову реальність: Росія напала на Україну й продовжує годувати казками та пропагандою людей з ТБ. Відкрити очі на те, що відбувається, тепер взявся популярний телеведучий Дмитро Комаров.

Ведучий програми "Світ навиворіт" записав звернення на своїй сторінці в інстаграм і звернувся до росіян:

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Здрастуйте, не добрий день. П'ятий день війни Росії з Україною, Росія напала на Україну і те, у що багато хто відмовлявся вірити, таки сталося. П'ятий день ми не можемо побачити своїх рідних регулярно. Ми змушені ховати жінок, дітей, батьків, чути повітряну тривогу, нескінченно тікати у підвали, – у вас це все називають фейком на ваших телеканалах і в російських ЗМІ. Бомблять мирні райони – у вас це називають фейком. Є незаперечні докази – у вас це називають фейком. Ох, ворогові не забажаєш відчути те, що відчуває кожен українець та кожна сім'я.

Телеведучий закликав росіян увімкнути мозок і замислитися, що ж у РФ зараз не так, якщо весь світ про це говорить.

Я зараз звертаюся до російської частини передплатників, сподіваючись достукатися до тих, хто ще й досі чомусь вірить, що весь світ збожеволів і тільки Росія в адекваті. Подумайте, мабуть, у вас щось не так.

Відео звернення Дмитра Комарова дивіться далі.

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