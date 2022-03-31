До сих пор не верим, что они – не вместе: вспоминаем самые романтичные фото Дантеса и Дорофеевой

Фото со времен, когда пара еще была счастлива вместе

Надя Дорофеева и Владимир Дантес считались одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса. Но оказывается, нет ничего вечного. Недавно они объявили о расставании.

Романтические отношения Дорофеевой и Дантеса начались в 2011 году, спустя четыре года сыграли свадьбу. В официальном браке уже бывшие супруги прожили семь лет. Но их корабль любви разбился. О причинах расставания они не говорят. Но недавно экс-солист дуэта "Время и Стекло" Позитив случайно проговорился в шоу "Комендантский час" о том, что у Нади появился другой. Так это или нет, покажет время.

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Дантес и Дорофеева / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Самые красивые и романтичные фото Дантеса и Дорофеевой

А пока что предлагаем вам поностальгировать. Мы собрали красивые и романтичные фото Дантеса и Дорофеевой, опубликованные на их страницах в Инстаграм, сделанные в момент, когда они еще были счастливы.

Экс-пара щедро делилась общими фото в соцсетях / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Бывшие супруги регулярно радовали поклонников красочными фото из отпуска.

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Вместе посещали гламурные мероприятия.

Наслаждались компанией друг друга в поездках и во время домашнего досуга.

Вместе вели "Орел и Решку".

Как раньше уже точно не будет. Поклонники все же надеются, что это не расставание, а всего лишь кризис, который можно пережить. Как говорится, поживем – увидим.

Также сейчас обсуждают новое интервью Макса Барских.

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