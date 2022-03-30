Запрещенный в России Макс Барских восхитился Родиной: На наших глазах рождается новая Украина

Артист появился в прямом эфире, поделился откровениями и спел новую песню о войне

Артист спел новую песню о войне в прямом эфире / Фото: открытые источники, скриншот

Популярный украинский певец Макс Барских появился в прямом эфире на Youtube-канале "Україна 24", где пообщался с ведущими Марией Скибой и Тиграном Мартиросяном – о волонтерстве, антироссийской позиции. Также зрители услышали его новую военную песню в живом исполнении.

В беседе с журналистами Макс Барских рассказал, что сейчас активно занимается волонтерской деятельностью, выступает для украинских переселенцев.

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Когда только началась война, я перевез своих родственников и занялся волонтерской деятельностью: пересылал деньги, помогал, организовывал передачу лекарств, еды. Также я успел заехать во Львов к переселенцам и мы провели с ними потрясающее время, я очень вдохновился и, честно сказать, я очень горжусь украинцами – как сейчас мы все объединились! Этот дух единства, семейности витает в воздухе. Я прям вижу, как на наших глазах рождается новая Украина. Мы не падаем духом, мы сильные, мы победим и это уже будет уже совсем скоро. В данный момент я вернулся в Киев, так как понимаю, что могу быть здесь более полезным. Завтра я планирую встречаться с ребятами из ВСУ, чтобы организовать план действий и понять, что кому необходимо, что нужно. А также встречаюсь с волонтерами, чтобы непосредственно физически присутствовать, все контролировать, чтобы все поступало туда, куда необходимо.

Смотрите интервью с Максом Барских с 21:53.

Макс Барских – один их первых звезд шоу-бизнеса, кто открыто заявил, что Россия напала на Украину, а также запретил свои песни на территории России и отказался от концертов там.

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Макс Барских / скриншот видео

Волна хейта ежедневная со стороны России. Но честно, меня это нисколько не трогает. Если раньше, до 24-го числа я еще считал славянский народ плюс-минус похожим, то после 24 числа эта ситуация расставила все на свои места. И реакция, в том числе моих поклонников, и в принципе жителей России вызывает просто шок, самое больше разочарование, которое только может быть. Что касается контрактов, безусловно, мы разорвали все все условия в связи с этим, большая часть моей музыки исчезла из стриминговых платформ, но мы уже ведем переговоры с Германией и с Польшей, так что все песни могут появиться в ближайшем будущем – везде, кроме территории России.

Также артист рассказал, как написал военную колыбельную, а ведущие даже уговорили спеть ее в прямом эфире.

К слову, сегодня также обсуждают тот факт, что Потапу угрожают рашисты из-за его позиции – он, как обычно, креативно ответил.

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