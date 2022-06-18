Дочь Оли Поляковой посвятит свою первую украиноязычную песню лесбийской любви

Маша Полякова будет писать песни на украинском языке / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Сейчас старшая и младшая дочери Оли Поляковой находятся во Франции. Там их приютила подруга артистки, блогерша Ника Белоцерковская . Недавно 17-летняя Маша закончила 11-й класс. Свое будущее девушка полностью посвящает музыке.

В интервью программе "Зірковий шлях" Маша Полякова призналась, что долгое время после 24 февраля у нее была апатия, она не могла написать ни одной песни. Лишь несколько недель назад девушка вышла из депрессивного состояния. Кроме того, она начала учить украинский.

Реклама

Меня изменила она (война, – Ред.) очень сильно, ведь я активно начала учить украинский язык. Начала на украинском разговаривать с родителями, друзьями, – поделилась дочь Поляковой.

Более того, Маша уже готовит для фанатов новый трек о любви во время войны. Это будет первый ее украиноязычный сингл. Отметим, что у Маши есть бойфренд, но песня будет посвящена не их любви, а... лесбийской.

Маша с парнем / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Реклама

Возможно, скоро получится сниппет. Это не полноценная песня, ведь мне здесь негде записываться. У меня есть только маленькая переносная студия. Выйдет песня на украинском языке. Это будет что-то о лесбийской любви, – призналась Маша.

Также Полякова рассказала, что 24 февраля она должна была записывать целый альбом, который планировала выпустить в конце марта. Но релиза не будет. Ведь теперь Маша хочет все 10-15 песен переработать и записать на украинском.

Маша Полякова окончила школу в этом году / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что Маша вместе со своими друзьями создала коллектив "ШВЫ". Дебют молодой нестандартной группы состоялся в ноябре 2021 года и вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Реклама

Сейчас "ШВЫ" поставили свою деятельность на паузу. Как говорит Маша, все участники разбросаны по разным уголкам мира и не у всех есть с собой музыкальные инструменты.

Раньше мы писали, что Оля Полякова раскрыла свой настоящий возраст и призналась, почему его стыдилась.