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На Трэвиса Скотта и Дрейка подали в суд из-за смертельной давки на фестивале

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
8 ноября, 11:08
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В иске фанат обвиняет рэперов в "поощрении насилия" после того, как восемь человек погибли на фестивале Astroworld в минувшую пятницу
Фанат подал в суд на Трэвиса Скотта и Дрейка из-за давки на фестивале
Фанат подал в суд на Трэвиса Скотта и Дрейка из-за давки на фестивале / Фото: instagram.com/travisscott/, instagram.com/champagnepapi

Сразу о нескольких исках стало известно западным СМИ. 23-летний Кристиан Паредес из Техаса намерен взыскать с Трэвиса Скотта и Дрейка, которые являются организаторами фестиваля, сумму более 1 миллиона долларов в качестве компенсации за травмы, полученные в толпе. Об этом пишет Daily Mail.

Напомним, что на прошлой неделе во время шоу Трэвиса Скотта более 300 человек пострадали в результате давки у сцены. Полицией Хьюстона официально подтверждено, что 12 человек были доставлены в больницы, а восемь человек погибли.

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Фанат обвиняет Дрейка в том, что он помог Скотту "спровоцировать толпу" / Фото: instagram.com/champagnepapi

Согласно жалобе Паредеса, Дрейк, который вышел на сцену вместе с Тревисом Скоттом, "помог спровоцировать толпу". Фанат обвиняет рэперов в том, что они продолжали выступать, "когда толпа вышла из-под контроля".

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Также Мануэль Соуза подал иск в Окружной суд округа Харрис против Трэвиса Скотта. Он подробно описал происходившее на фестивале и обвинил рэпера в "поощрении опасного поведения" фанатов на концерте.

Соуза требует не менее 1 миллиона долларов в качестве компенсации за ущерб, пишет People.

Что произошло на фестивале

Во время выступления Трэвиса Скотта в первый день фестиваля Astroworld несколько сотен людей пострадали в давке, восемь человек погибли, одному из которых было 14 лет.

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В соцсетях опубликовали жуткие фото и видео, на которых посетители концерта без сознания, в то время, как Скотт и Дрейк продолжают выступление.

Медики прорываются к пострадавшим во время концерта Трэвиса Скотта / Фото: YouTube TMZ

Организаторов фестиваля обвиняются в халатности. Сам Трэвис Скотт написал в Twitter, что "абсолютно опустошен" произошедшим.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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