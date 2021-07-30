Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звездно Лайфхакер Техно

Концерт LOBODA

Скандал с Джеджулой

Кароль в Исландии

Обсуждаем клипы

Канделаки о Собчак

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Леся Никитюк назвала идеал мужчины: Должен со мной дружить и не претендовать на мою свободу

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
30 июля, 17:29
Копировать ссылку
Телеведущая откровенно рассказала о том, какого мужчину она видит рядом с собой, перечислив качества, которыми он должен обладать. Об этом Никитюк поведала своим подписчикам в Instagram
Леся Никитюк назвала идеал своего мужчины
Леся Никитюк назвала идеал своего мужчины / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Недавно Леся Никитюк, которая показала стильный look, опубликовала список своих вероятных женихов и предложила поклонникам выбрать, кто, по их мнению, ей больше всех подходит. В шуточный перечень попали:

  • профессиональный актер;
  • телеведущий;
  • миллиардер;
  • водитель маршрутки;
  • любитель животных;
  • айтишник.

Скриншот: Instagram

В Instastories Леся вышла на связь с подписчиками и поделилась, какого мужчину видит рядом с собой.

Считаю, что моим мужчиной может стать тот человек, который за партнерские отношения, кто будет смеяться над моими шутками, не будет претендовать на мою свободу, будет мне верен, будет дружить со мной, любить меня, а на все остальные мы скинемся и купим, – заявила Леся.

К слову, из списка, который ранее публиковала ведущая, поклонники выбрали три варианта – актер, ведущий и миллиардер.

Лесю также повеселил один из комментариев ее подписчицы – та с юмором отметила, что Лесе нужен "капитан дальнего плавания, желательно сирота, потому что свекровь – это не для нее".

Скриншот: Instagram

Леся устроила "голосование" за капитана дальнего плавания в Instagram и пообещала, что скоро составит новый список своих вероятных избранников.

Напомним, что ранее Леся Никитюк очаровала горячей фигурой в бикини.

Как украинские знаменитости выбирали своих вторых половинок – смотрите об этом видеосюжет:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Анджелина Джоли c пчелами для американского Vogue
Все обсуждают
Елизавета II рассмешила ответом на вопрос о старении
Быть в курсе
Цитата дня

Ксения, безусловно, неординарный, яркий, необычный человек. Мне хватает силы воли это признать. Иначе, я бы не работала и не дружила. Мне с ней друг другу как партнеры, друзья и товарищи категорически не подходим, потому что критерии дружбы у нас разные. Это не говорит о том, что кто-то из нас лучше, а кто-то хуже. Это говорит о том, что мы два абсолютно разных человека

Тина Канделаки телеведущая, продюсер
Узнать больше о легендарном конфликте
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
DOROFEEVA
31 июля/20:00
5 концертов июля

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять