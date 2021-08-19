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Леся Никитюк поставила на место Лешу Дурнева, который жестко подшутил над ее ростом: видео

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
19 августа, 17:26
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Леся Никитюк уже привыкла к тому, что многие обсуждают ее рост, а некоторые еще и пытаются задеть ведущую по этому поводу. Скандальный Леша Дурнев не стал исключением
Леся Никитюк ответила на оскорбления со стороны Леши Дурнева
Леся Никитюк ответила на оскорбления со стороны Леши Дурнева / Фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/aleksey_durnev

Алексей Дурнев в своем шоу, говоря о Лесе Никитюк, которая недавно покаталась на САПе, в который раз удивился ее росту.

183 см! Извините, это только на железной дороге работать. Красивые женщины же все невысокие! – отметил Дурнев.

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Реакция Леси не заставила себя ждать. В Instagram она написала все, что думает про Дурнева и записала ему видеоответ. В видео ведущая вспомнила других высоких женщин украинского шоу-бизнеса: Олю Полякову, Машу Ефросинину и Катя Осадчую.

(Чтобы просмотреть все видео, листайте публикацию вправо)

Дорогие друзья, я думала, мы давным-давно живем в толерантном обществе, которому не с руки обижать людей из-за веса, роста, цвета кожи! Но среди нас, к сожалению, есть человек, который в своих видео не называет мое имя, закрывает мое лицо…Но сейчас он перешел все границы. Опущусь на секунду до твоего уровня юмора и скажу так, чтобы тебе было понятно: ты со своим ростом видел только пилотку проводницы! – написала Леся.

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Поклонники Леси поддержали ее в комментариях:

  • Достойный ответ.
  • Леся Ивановна – икона!
  • Леся, браво!
  • Вы правы, он слишком много себе позволяет.

Скриншот: Instagram

Отметим, что Алексей Дурнев не впервые попадает в скандал из-за своих резких высказываний. К примеру, недавно он оскорбил Машу Ефросинину, назвав ее "звездой из прошлого".

Смотрите видео о ссорах в звездных коллективах:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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