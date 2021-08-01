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Леся Никитюк в купальнике стала на САП и блеснула идеальной фигурой (фото)

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
1 августа, 12:07
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Телеведущая весело провела время на САПе. Пассивному отдыху даже в такую жару она предпочла активность и взяла в руки весло
Леся Никитюк в купальнике стала на СПА
Леся Никитюк в купальнике стала на СПА / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая раньше очаровала горячей фигурой в бикини, на странице в Instagram показала, как любит отдыхать, подписав снимки коротко: "На чиле".

Стать на САП она решила в одном из парков отдыха, расположенного под Киевом. Никакой спортивной одежды – только купальник и козырек.

На одно снимке Леся демонстрирует свои длинные ноги, а на второй – ягодицы. Подписчики это, конечно, не могли не заметить и написали ей в комментариях много приятных слов:

  • Девушка с веслом – современная версия, летняя в купальнике
  • Вот это ноги
  • Фигурка идеальная,ножки бомба!
  • Вау!
  • Леся, ты неповторима!

Справка: САП (SUP) – Standup paddleboarding, в переводе означает стоячий серфинг. Тое есть человек встает на доску, берет в руки весло и скользит по воде. Классическое использование на доске – стоя в полный рост, но можно и сидя, как это делала Леся Никитюк.

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Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой... А Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривен.

Смотрите в сюжете, сколько в Instagram зарабатывают популярные блогеры:

Ранее Леся Никитюк эффектно влезла в красный латексный костюм, как у Ким Кардашьян.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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