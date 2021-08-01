Леся Никитюк в купальнике стала на САП и блеснула идеальной фигурой (фото)

Телеведущая весело провела время на САПе. Пассивному отдыху даже в такую жару она предпочла активность и взяла в руки весло

Леся Никитюк в купальнике стала на СПА / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк, которая раньше очаровала горячей фигурой в бикини, на странице в Instagram показала, как любит отдыхать, подписав снимки коротко: "На чиле".

Стать на САП она решила в одном из парков отдыха, расположенного под Киевом. Никакой спортивной одежды – только купальник и козырек.

На одно снимке Леся демонстрирует свои длинные ноги, а на второй – ягодицы. Подписчики это, конечно, не могли не заметить и написали ей в комментариях много приятных слов:

Девушка с веслом – современная версия, летняя в купальнике

Вот это ноги

Фигурка идеальная,ножки бомба!

Вау!

Леся, ты неповторима!

Справка: САП (SUP) – Standup paddleboarding, в переводе означает стоячий серфинг. Тое есть человек встает на доску, берет в руки весло и скользит по воде. Классическое использование на доске – стоя в полный рост, но можно и сидя, как это делала Леся Никитюк.

Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой... А Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривен.

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