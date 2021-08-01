Леся Никитюк в купальнике стала на САП и блеснула идеальной фигурой (фото)

Леся Никитюк, которая раньше очаровала горячей фигурой в бикини, на странице в Instagram показала, как любит отдыхать, подписав снимки коротко: "На чиле".
Стать на САП она решила в одном из парков отдыха, расположенного под Киевом. Никакой спортивной одежды – только купальник и козырек.
На одно снимке Леся демонстрирует свои длинные ноги, а на второй – ягодицы. Подписчики это, конечно, не могли не заметить и написали ей в комментариях много приятных слов:
- Девушка с веслом – современная версия, летняя в купальнике
- Вот это ноги
- Фигурка идеальная,ножки бомба!
- Вау!
- Леся, ты неповторима!
Справка: САП (SUP) – Standup paddleboarding, в переводе означает стоячий серфинг. Тое есть человек встает на доску, берет в руки весло и скользит по воде. Классическое использование на доске – стоя в полный рост, но можно и сидя, как это делала Леся Никитюк.
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Instagram уже давно стал площадкой для заработка. Рекламу покупают у многих украинских звезд, в том числе у супруги Виктора Павлика – Екатерины Репяховой, Маши Поляковой... А Анатолий Анатолич за один только рекламный пост в соцсети берет около 20 тысяч гривен.
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