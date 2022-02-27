Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина

Дженнифер Энистон поддержала украинцев. / Фото: https://www.instagram.com/jenniferanistononline/

Не только украинские селебретис требуют от Кремля прекращения войны, но и их коллеги с Запада. Так, Джим Кэрри выступил против российской агрессии. А сейчас звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке украинского народа.

Голливудская актриса присоединилась к сбору средств для помощи украинским беженцам.

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В Instagram Энистон опубликовала фото с украинской мамой и ребенком, которые садятся в поезд. Отметим, на актрису подписано 39,9 млн. пользователей.

Скриншот Instagram

Дженнифер Энистон сообщила, что присоединилась к сбору средств для украинских беженцев, которые спасаются от войны, начатой РФ. Ранее к этой инициативе присоединились Райан Рейнольдс и Блэйк Лайвли.

Спасибо… и сделано, – сообщила Энистон, что перечислила деньги для украинских беженцев.

Раньше Барбра Стрейзанд заявляла, что путинская пропаганда о "денацификации" – величайшая ложь века. Также актриса Хайден Панеттьери назвала действия Кремля абсолютным позором.