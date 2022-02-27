Дженніфер Еністон допомогла українцям, які постраждали через Путіна

Дженніфер Еністон підтримала українців. / Фото: https://www.instagram.com/jenniferanistononline/
Не лише українські селебретіс вимагають від Кремля припинення війни, а й їхні колеги зі Заходу. Так, Джим Керрі виступив проти російської агресії. Нині ж зірка "Друзів" Дженніфер Еністон приєдналась до підримки українського народу.
Голлівудська акторка приєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.
У Instagram Еністон опублікувала фото з українською матір'ю та дитиною, які сідають у потяг. Зазначимо, на акторку підписано 39,9 млн користувачів.
Дженніфер Еністон повідомила, що приєдналася до збору коштів для українських біженців, які рятуються від війни, яку розпочала РФ. Раніше до цієї ініціативи приєдналися Райан Рейнольдс і Блейк Лайвлі.
Дякую… і зроблено, — повідомила Еністон, що перерахувала гроші для українських біженців.
Раніше Барбра Стрейзанд заявляла, що путінська пропаганда про "денацифікацію" найбільша брехня століття. Також акторка Хайден Панеттьєрі назвала дії Кремля абсолютеною ганьбою.