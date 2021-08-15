Дженнифер Лопес отписалась от своего бывшего жениха в Instagram и удалила все фото с ним

Дженнифер Лопес отписалась от Алекса Родригеса в Instagram / Фото: instagram.com/jenfromtheblockjlo, instagram.com/arod

Судя по всему, Дженнифер Лопес точно не хочет больше видеть Алекса Родригеса в своей жизни. После того, как артистка начала встречаться с Беном Аффлеком, из ее страницы в Instagram пропали фотографии с бывшим женихом.

Среди прочих кадров был тот, на котором Джей Ло и Родригес запечатлены вместе на инаугурации президента Байдена, пишет Page Six.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в день инаугурации Джо Байдена / Фото: instagram.com/jlo

И пока Лопес отписывалась от Родригеса, он танцевал с тремя женщинами в ночном клубе Лас-Вегаса, передает издание.

А в прошлом месяце Алекс был замечен спускающимся по горке с яхты во время отпуска в Сен-Тропе вместе с несколькими девушками в бикини.

Но у Дженнифер Лопес идиллия – она то и дело попадает в объективы папарацци вместе с Беном Аффлеком. Влюбленные отдыхают вместе и не стесняются проявлять свои чувства на публике.

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Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на яхте в Сен-Тропе / Фото: instagram.com/bennifer_02/

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом. После их разрыва появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Тогда же "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

Свой 52-й день рождения Лопес отметила вместе с Аффлеком, официально подтвердив их роман.

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