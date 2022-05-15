Джоан Роулинг поддержала Украину на Евровидении-2022

Джоан Роулинг поддержала Kalush Orchestra на Евровидении-2022 / Фото: Getty Images

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг отреагировала на провокационное выступление Kalush Orchestra в гранд-финале "Евровидения-2022".

В своем аккаунте в Twitter Джоан Роулинг добавила пост в поддержку Украины и дала понять, что уже определилась с победителем и это, конечно, Kalush Orchestra!

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Итак, а кто же будет вторым? – зада риторический вопрос писательница.

Скриншот – Twitter

Напомним, что автор "Гарри Поттера" одна из первых мировых знаменитостей, кто поддержал Украину и выступил против российской агрессии. Британская писательница осмелилась назвать лидера рашистов Путина убийцей.

В тоже время пользователи социальных сетей и украинские знаменитости отреагировали на высказывание Kalush Orchestra в прямом эфире песенного конкурса с призывов обратить внимание всего мира на войну в Украине. Хотя до начала конкурса группу предупреждали обойтись без политических высказываний.

Как мы писали ранее, за несколько часов до начала конкурса букмекеры пророчили Украине рекордную вероятность победы в песенном конкурсе "Евровидение-2022". А пока сайт "Сегодня" подробно описывает все, что происходит на финале "Евровидения-2022" в онлайн-трансляции.