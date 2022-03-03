Экс-возлюбленная Тимати назвала себя миротворцем и призвала прекратить "геноцид россиян" в Украине

Алена Шишкова прокомментировала войну РФ против Украины. / Фото: Instagram

Восьмой день наши защитники защищают Украину от русских оккупантов. Восьмой день звезды по всему миру призывают Путина остановить войну. В частности, поддержали украинцев Джим Керри , Арнольд Шварценеггер , Мадонна и другие.

А вот у российских знаменитостей мнения по поводу вторжения Путина в Украину значительно отличаются. Если Андрей Макаревич признает, РФ – главный виновник кровопролития. То 29-летняя экс-девушка рэпера Тимати называет войну "военной операцией".

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Я не хотела высказываться во время "военной операции". Считаю, это не политкорректно. Но меня сейчас за одно только молчание забрасывают таким негативом, это сравнимо с настоящим геноцидом. Но поймите вы меня, в Мариуполе в заложниках у "националистических батальонов" прямо сейчас мои родственники. Просто русские граждане Украины, которые любят город в который приехали жить и работать, когда ещё мир не делился на "ваших" и "наших". У меня сердце болит!, – написала модель в Instagram .

Шишкова назвала себя "миротворцем" и заявила, что поддерживает Россию (то есть Путина, – Ред.).

Вы знаете, что я всегда была миротворцем. Я им и останусь. Я поддерживаю позицию моей России. Я хочу увидеть родных живыми. Ну и, конечно, я верю, что мы будем жить в мире., – добавила Алена.

29-летняя Алена Шишкова родом из Тюмени (Россия). Она была моделью для гламурных фотосессий в русском мужском журнале Maxim. В 2012 году ей удалось стать обладательницей звания второй вице-мисс России. С 2012-го она находилась в отношениях с Тимати. В 2014 году у них родилась дочь Алиса. Вскоре пара развелась, однако рэпер продолжает участвовать в воспитании дочери.

Напомним, на шестой день войны Ани Лорак наконец-то открыто заявила, что родные под обстрелами. Также Светлана Лобода со слезами на глазах призвала остановить войну в Украине.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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