Экс-жена Павлика показала переписку, в которой певец обещал ей квартиру: "Ты не мужчина!"

Бывшая жена Виктора Павлика заявила, что певец выгоняет ее из квартиры / Фото: Facebook, instagram.com/viktorpavlik
Недавно Виктор Павлик признался, что мечтает о мире и спокойствии, что он устал от вражды своих бывшей и нынешней жен. Ранее в октябре Лариса Созаева заявила, что певец хочет отнять у нее квартиру, хотя прежде обещал, что подарит ее.
В Facebook бывшая супруга Павлика опубликовала соответствующую переписку с бывшим мужем. В диалоге Лора поинтересовалась у артиста выплатит ли он кредит за квартиру и оставит ли жилплощадь ей.
Не переживай, это твоя квартира. Даже не обсуждается.... Перепишу ее на тебя, конечно, – говорится в сообщении.
В описании к посту Созаева отметила, что этот диалог между ней и бывшим супругом произошел в мае 2021 года. Она также назвала поступок Виктора Павлика "аморальным" и "несправедливым".
Ты обещал, а теперь в интервью пачкаешь меня? Ты не мужчина! – добавила Лариса Созаева.
Жена Виктора Павлика – Екатерина Репяхова – в ответ на заявление Созаевой в октябре заявила, что они с мужем выплачивают кредит на ту самую квартиру, оплачивают коммунальные услуги, а также дают Ларисе деньги на продукты.
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