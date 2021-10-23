Экстрасенс об Алике Болдуине, убившем украинку: Он давно об этом думал, заплатил свою цену

Было ли убийство Галины Хатчинс подставой - отвечает экстрасенс

Актер Алек Болдуин, который на сьемках нового фильма застрелил украинку Галину Хатченс, четыре года назад опубликовал в сети пост с видео, где полицейский, обороняясь от преступника, вынужденно убивает его. "Интересно, что чувствует человек, который случайно убил?" – именно так Алек подписал эту публикацию.

Один из пользователей ответил актеру: "Не волнуйся, ты скоро сам узнаешь".

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Поклонники Алека Болдуина увидели в этом сообщении не простое совпадение. Подписчик как будто предрекал ему в будущем ужасное событие касаемо недавнего убийства Галины Хатченс. Так ли это на самом деле мы поинтересовались у экстрасенса Максима Гордеева:

Это не то, что должно было с ним произойти, это не судьба. То, что он постил – у него была навязчивая идея попробовать это. Но Алек законопослушный гражданин и не хотел принципиально этого делать, – говорит экстрасенс.

Алек Болдуин на съемочной площадке после трагедии / Фото: Santa Fe New Mexican

Есть также другая версия произошедшего – кто-то из недоброжелателей Болдуина мог нарочно организовать инцидент с убийством.

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Его никто не подставил. Вот касательно мыслей – он давно и часто об этом думал. Так как своих фильмах он убивал, и тут это становится реальностью. Алек – человек, который просит помощи в исполнении желаний, и, возможно, занимается магией. Может так он реализовывает что-то, например, чтобы дольше продержаться в кино. И тут внезапно начинает с ним происходить хорошее – новые роли. Человек должен понимать, что, когда он просит что-то у кого-либо, всему есть цена. Вот он заплатил свою цену, - рассказывает Гордеев.

Алек Болдуин застрелил оператора / Фото: instagram.com/halynahutchins

Сейчас, как сообщил актер в своем первом обращении после убийства, он активно сотрудничает с полицией. Но еще неизвестно грозит ли ему наказание.

Здесь на картах выпадает крест – это абсолютно полное уничтожение как личности. Даже если его оправдают, то ничего хорошего с ним больше не будет в плане работы, в будущем. Крест на карьере, крест на жизни, крест на его репутации, - говорит Максим Гордеев.

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