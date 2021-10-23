Екстрасенс про Алека Болдвіна, який убив українку: Він давно про це думав, заплатив свою ціну

Чи було вбивство Галини Хатчинс підставою - відповідає екстрасенс

Актор Алек Болдвін, який на зйомках нового фільму застрелив українку Галину Гатчинс, чотири роки тому опублікував в Мережі пост з відео, де поліцейський, обороняючись від злочинця, вимушено вбиває його. "Цікаво, що відчуває людина, яка випадково вбила?" – саме так Алек підписав цю публікацію.

Один з користувачів відповів акторові: "Не хвилюйся, ти скоро сам дізнаєшся".

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Шанувальники Алека Болдвіна побачили в цьому повідомленні не простий збіг. Підписник начебто передрікав йому в майбутньому жахливу подію стосовно нещодавнього вбивства Галини Гатчинс. Чи так це насправді ми поцікавилися у екстрасенса Максима Гордєєва:

Це не те, що мало з ним статися, це не доля. Те, що він постив – у нього була нав'язлива ідея спробувати це. Але Алек законослухняний громадянин і не хотів принципово цього робити, – каже екстрасенс.

Алек Болдвін на знімальному майданчику після трагедії / Фото: Santa Fe New Mexican

Є також інша версія події – хтось із недоброзичливців Болдвіна міг навмисно організувати інцидент з вбивством.

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Його ніхто не підставив. Ось щодо думок – він давно і часто про це думав. Адже у своїх фільмах він вбивав, і тут це стає реальністю. Алек – людина, яка просить допомоги у виконанні бажань, і, можливо, займається магією. Може так він реалізовує щось, наприклад, щоб довше протриматися в кіно. І тут раптово починає з ним відбуватися хороше – нові ролі. Людина має розуміти, що, коли вона просить щось у когось, всьому є ціна. Ось він заплатив свою ціну, – розповідає Гордєєв.

Алек Болдвін застрелив оператора / Фото: instagram.com/halynahutchins

Зараз, як повідомив актор у своєму першому зверненні після вбивства, він активно співпрацює з поліцією. Але ще невідомо чи загрожує йому покарання.

Тут на картах випадає хрест – це абсолютно повне знищення як особистості. Навіть якщо його виправдають, то нічого хорошого з ним більше не буде в сенсі роботи, в майбутньому. Хрест на кар'єрі, хрест на житті, хрест на його репутації, – говорить Максим Гордєєв.

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