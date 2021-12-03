Элджей снова посвятил трек Ивлеевой и подогрел слухи о воссоединении: Без тебя я умираю

Настю Ивлееву и Элджея подозревают в воссоединении. / Фото: instagram.com/sayonaraboy, instagram.com/_agentgirl_

Элджея и Настю Ивлееву в последнее время все чаще видят вместе. Более того, блогерша и рэпер публикуют общие фото, хотя сама блондинка говорила, что "больше не будет таких кадров". Неудивительно, что в Сети сразу распространились слухи о воссоединении бывших супругов.

Сама Ивлеева уверяет, что они с Лешей просто друзья и ни о каком романе речи идти не может. Но новый трек Элджея только подогрел слухи о неугасающих чувствах парочки друг к другу.

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Рэпер записал вместе с музыкантом THRILL PILL лирическую балладу "Умираю". В композиции рассказывается о мужчине, который никак не может забыть свою бывшую возлюбленную. С одной стороны, он хочет восстановить эти отношения, а с другой – считает, что ему лучше быть одному. Вот такая неоднозначность в тексте Леши. Что он этим хочет сказать и, главное, кому?

Бэйби, я больше не хочу никогда и никого любить. И я тебя не подпущу, бэйби, я должен быть один, без оскорблений. Бэйби, все что хочешь забирай. Темнейшей ночью я мечтаю встретить тебя снова. Я умираю, без тебя умираю, – говориться в песне.

Настя Ивлеева встретилась с Элджеем. / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Конечно же, поклонники сразу пришли к выводу, что исполнитель посвятил этот трек... Ивлеевой. А некоторые даже подчеркнули, что развод только пошел в пользу Элджею :

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Надеюсь, этот трек зайдет Насте больше, чем SODA.

Лешка, да какая она детка, она тетя для тебя. Даже не думай скучать.

Леха, как хорошо развод на тебя влияет, давай больше!

Снова отсылки к Насте?)

Настя вернись ты уже! Взгляни, как кроет пацана!

Фото: Скриншот instagram/sayonaraboy

Слушайте трек Элджея и THRILL PILL "Умираю":

Кратко о звездной паре

Ивлеева и Елджей познакомились в 2018 году. Уже через год Настя вышла замуж за Лешу. Тогда блогерша публично признавался, что она боится потерять любимого. Теледива прилагала множество усилий, чтобы сохранить брак, однако все попытки оказались безуспешными. По словам звезды, у них возникло какое-то недоразумение.

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Настя Ивлеева и Элджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Одна из самых обсуждаемых пар шоу-биза развелись уже в марте 2021 года . Однако фаны узнали об этом только летом.

Настя недавно рассказывала, что они с Лешей остались в добрых отношениях. После развода Ивлеева с головой ушла в работу. Так, она запустила несколько новых проектов для YouTube, а также выпустила собственные чипсы.

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