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"Больше не твой член": Ивлееву очень расстроила песня Элджея об их разводе

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 ноября, 20:00
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Сенсационный развод рэпера и теледивы шокировал многих фанов. Несмотря на это, артисты поддерживают дружеские отношения, но один поступок Леши очень расстроил его бывшую
Настя Ивлеева о разводе с Элджеем
Настя Ивлеева о разводе с Элджеем / Фото: скриншот, instagram.com/_agentgirl_

Во время беседы со своей подругой Идой Галич Ивлеевой, которая горячо поцеловала Ксению Собчак на сцене , рассказала, что удивилась тому, как ее экс-муж отнесся к разводу, посвятив этому песню.

Отметим, что Элджей записал композицию SODA вместе с исполнителем VACÍO. В песне собственно говорится о разводе с Ивлеевой.

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В композиции есть такие строки: "... ну и все на этом кончили! Я больше не твой член, а ты такая миловидная".

Но Настя, послушав песню, пришла к выводу, что "слишком мягко разошлась с рэпером".

Девушка возмущается, как можно было за три года совместной жизни написать такой "шлак".

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Он мог бы что-нибудь поинтереснее написать? Три года жизни, событий, любви, столько нас связывает. Там можно целый альбом написать! Я думала, что выйдет песня, я разрываюсь . А там "больше не твой член", "было прикольно" чава-какава! Ну, добрый вечер! – высказалась звезда.

К слову, в своем блоге Ивлеева заявила, что после развода совсем нет времени на нытье . По ее словам она очень занята регулярными съемками, путешествиями и проектами.

Смотрите новый влог Насти Ивлеевой:

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Ранее экс-супруги говорили, что развелись они мирно и без оскорблений. Также пара разделила имущество , большинство которого отошло Ивлеевой.

Но все же причин развода они официально не озвучивают. Элджей в той же песне SODA прочитал "нам стало скучно, не интересно ", а вот Ивлеева добавила, что у нее появилась сестринская любовь к Леше, а романтика неожиданно исчезла.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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