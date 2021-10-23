Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после ночи в больнице

Елизавета II вернулась в Виндзорский замок / Фото: Getty Images

Отдохнуть несколько дней от королевских дел и впервые за 15 лет отменить рабочую поездку, Елизавете II посоветовали медики. Однако это не связано с COVID-19, утверждают во дворце.

Королева вернулась в Виндзорский замок в обеденное время и остается в хорошем настроении, – говорят источники.

При этом некоторые журналисты считают, что общественность и пресса не могут рассчитывать на то, что королевская семья будет откровенна с ними в вопросе здоровье Ее Величества.

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Ранее у публики были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Несколько дней назад ее видели с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II в Аскоте / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

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И хотя в последние годы Елизавета значительно уменьшила рабочую нагрузку, она по-прежнему выполняет все вои королевские обязанности.

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