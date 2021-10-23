Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку після ночі в лікарні

Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку / Фото: Getty Images

Відпочити кілька днів від королівських справ і вперше за 15 років скасувати робочу поїздку Єлизаветі II порадили медики. Однак це не пов'язано з COVID-19, стверджують в палаці.

Королева повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в доброму гуморі, – кажуть джерела.

При цьому деякі журналісти вважають, що громадськість і преса не можуть розраховувати на те, що королівська сім'я буде відверта з ними в питанні здоров'я Її Величності.

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Раніше у публіки були деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Кілька днів тому її бачили з тростиною на заході в Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II в Аскоті / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

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І хоча останніми роками Єлизавета значно зменшила робоче навантаження, вона, як і раніше, виконує всі королівські обов'язки.

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