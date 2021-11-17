Елизавета II впервые появилась на публике после новости о проблемах со спиной (фото)

Елизавета II впервые за долгое время появилась на публике / Фото: Getty Images, facebook.com/thairoyalfamily

Впервые за 22 года королева не появилась на воскресной траурной службе у военного мемориала Кенотаф в Лондоне. По информации представителей из Букингемского дворца, у Ее Величества возникли проблемы со спиной. Вчера, впервые за всю историю своего правления, Елизавета II не присутствовала на национальном собрании церкви Англии.

Но, поклонникам королевской семьи не стоит беспокоится. Сегодня Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Королева провела встречу с генералом сэром Ником Картером – начальником штата обороны. Аудиенция состоялась в Виндзорском замке. Фото появилось в Instagram королевской семьи.

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Стоит отметить, это первое появление Елизаветы II после новости о проблемах со спиной.

Елизавета II впервые за несколько недель провела встречу / Фото: facebook.com/thairoyalfamily

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Напомним, у поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.

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Но по словам премьер-министр Британии Бориса Джонсона, у Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем, однако врачи рекомендовали ей отдохнуть пару недель от любых встреч и мероприятий.

Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

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