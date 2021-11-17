Єлизавета II вперше з'явилася на публіці після новини про проблеми зі спиною (фото)

Єлизавета II вперше за довгий час з'явилася на публіці / Фото: Getty Images, facebook.com/thairoyalfamily

Вперше за 22 роки королева не з'явилася на недільній жалобній службі біля військового меморіалу Кенотаф у Лондоні. За інформацією представників з Букінгемського палацу, у Її Величності виникли проблеми зі спиною . Вчора, вперше за всю історію свого правління, Єлизавета II не була присутня на національних зборах церкви Англії.

Але шанувальникам королівської родини не варто турбуватися. Сьогодні Єлизавета ІІ повернулася до виконання своїх обов'язків. Королева провела зустріч із генералом сером Ніком Картером – начальником штату оборони. Аудієнція відбулася у Віндзорському замку. Фото з'явилося в Instagram королівської сім'ї.

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Варто зазначити, це перша поява Єлизавети II після новини про проблеми зі спиною.

Єлизавета ІІ вперше за кілька тижнів провела зустріч / Фото: facebook.com/thairoyalfamily

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Нагадаємо, шанувальники королівської родини мали деякі побоювання стосовно здоров'я Єлизавети II. Її Величність вперше з'явилася на публіці з палицею на заході у Вестмінстерському абатстві.

Єлизавета II прибула до Вестмінстерського абатства з палицею / Фото: Getty Images

Потім британська королева вперше за 15 років скасувала офіційний візит . А ще за кілька днів стало відомо, що Єлизавета II провела ніч у лікарні .

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Але за словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, Єлизавета II не має жодних серйозних проблем зі здоров'ям, проте лікарі рекомендували їй відпочити кілька тижнів від будь-яких зустрічей і заходів.

Нагадаємо, Єлизавета II найдовше править і є найстаршим монархом Великої Британії. Наступного року вона святкуватиме 70 років на престолі.

Про найцікавіші факти з біографії Єлизавети II дізнайтесь у цьому відео:

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