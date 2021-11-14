У Елизаветы II проблемы со спиной. Королева вновь пропустит официальное мероприятие

Королева уже несколько раз отменяла визиты. Слухи о состоянии здоровья Елизаветы II ходят разные, но только сейчас Букингемский дворец назвал причину, почему Ее Величество вновь не появится на публике

Елизавета II пропустит еще одно официальное мероприятие из-за проблем со спиной / Фото: AFP

Королева в последний момент отменила участие в важном для британской монархии мероприятии – воскресной траурной службе у военного мемориала Кенотаф в Лондоне. Как сообщает Sky News, ссылаясь на Букингемский дворец, врачи диагностировали у Елизаветы II растяжение мышц спины – ей тяжело было бы долго стоять во время церемонии.

Ее Величество разочарована тем, что пропустит службу, – сказали в Букингемском дворце.

Напомним, у поклонников королевской семьи были некоторые опасения по поводу здоровья Елизаветы II. Ее Величество впервые появилась на публике с тростью на мероприятии в Вестминстерском аббатстве.

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Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

Затем британская королева впервые за 15 лет отменила официальный визит. А еще через несколько дней стало известно, что Елизавета II провела ночь в больнице.

Но по словам премьер-министр Британии Бориса Джонсона, у Елизаветы II нет каких-либо серьезных проблем со здоровьем, однако врачи рекомендовали ей отдохнуть пару недель от любых встреч и мероприятий.

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Напомним, Елизавета II является самым долгоживущим и самым долгоправящим монархом Великобритании. В следующем году ей предстоит отпраздновать 70 лет на престоле.

О самых интересных фактах из биографии Елизаветы II узнайте в этом видео:

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