Это чертовски опустошило меня: Адель впервые рассказала о проблемах с психическим здоровьем из-за развода

Адель снялась в фотосессии для обложки журнала Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone
Недавно Адель впервые за шесть лет выпустила клип и он тут же побил мировой рекорд по просмотрам. Поклонники британской звезды с нетерпением ждут выхода ее нового альбома, а пока Адель дразнит их фотосетами.
На этот раз исполнительница украсила собой декабрьскую обложку Rolling Stone. На кадрах фотографа Тео Виннера Адель лежит в постели, прячется в одеяло и скрывает лицо за воротником свитера.
В интервью певица призналась, что в разгар бракоразводного процесса с бывшим супругом Саймоном Конекки у нее начались проблемы с ментальным здоровьем.
Во время депрессии Адель днями не вставала с постели, смотрели сериал "Сопрано", а потом у нее развилась тревожность.
Я была опустошена и растеряна, – призналась Адель в интервью.
Справиться с депрессией артистке помогли занятия спортом, переезд, отказ от алкоголя. Адель стала много путешествовать, что также сыграло роль в ее выздоровлении.
Я подумала, что, если я смогу таким образом изменить свою силу и свое тело, то смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним состоянием, – отметила певица.
Что известно о разводе Адель
В 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки. После развода Адель сильно изменилась – она похудела на 45 килограммов и сменила имидж. О бывшем муже певица отзывается с теплом, называя его хорошим отцом.
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