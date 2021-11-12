Это чертовски опустошило меня: Адель впервые рассказала о проблемах с психическим здоровьем из-за развода

Адель снялась в фотосессии для обложки журнала Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone

Недавно Адель впервые за шесть лет выпустила клип и он тут же побил мировой рекорд по просмотрам. Поклонники британской звезды с нетерпением ждут выхода ее нового альбома, а пока Адель дразнит их фотосетами.

На этот раз исполнительница украсила собой декабрьскую обложку Rolling Stone. На кадрах фотографа Тео Виннера Адель лежит в постели, прячется в одеяло и скрывает лицо за воротником свитера.

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Адель снялась для нового выпуска Rolling Stone / Фото: instagram.com/rollingstone

В интервью певица призналась, что в разгар бракоразводного процесса с бывшим супругом Саймоном Конекки у нее начались проблемы с ментальным здоровьем.

Адель призналась, что страдала от тревожности и депрессии / Фото: instagram.com/rollingstone

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Во время депрессии Адель днями не вставала с постели, смотрели сериал "Сопрано", а потом у нее развилась тревожность.

Я была опустошена и растеряна, – призналась Адель в интервью.

Адель справилась с депрессией с помощью спорта и путешествий / Фото: instagram.com/rollingstone

Справиться с депрессией артистке помогли занятия спортом, переезд, отказ от алкоголя. Адель стала много путешествовать, что также сыграло роль в ее выздоровлении.

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Я подумала, что, если я смогу таким образом изменить свою силу и свое тело, то смогу сделать это со своими эмоциями, своим мозгом и своим внутренним состоянием, – отметила певица.

Что известно о разводе Адель

В 2019 году Адель развелась со своим мужем Саймоном Конекки. У них есть общий сын Анджело Джеймс Конекки. После развода Адель сильно изменилась – она похудела на 45 килограммов и сменила имидж. О бывшем муже певица отзывается с теплом, называя его хорошим отцом.

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