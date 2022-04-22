"Это пожилой человек": MELOVIN объяснил, что не так с путинистом Филиппом Киркоровым

MELOVIN высмеял Филиппа Киркорова за его молчаливую позицию / Фото: instagram.com/melovin_official, instagram.com/kirkorovteam

Летом 2021 года, когда Меловин объявил о каминг-ауте, его поддержал Филипп Киркоров. Российский артист отметил, что "это поступок настоящего мужчины". Но сам Киркоров сейчас поступает совсем не по-мужски. Он трусливо стоит в стороне, пока власть и солдаты его страны совершают геноцид украинского народа и разрушат инфраструктуру!

За эти два месяца войны Филипп Киркоров только выпустил скандальное заявление с требованием отпостить мужа-зрадника Оксаны Марченко. Но ни слова о кровопролитии, которое совершает путинская армия.

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После бессмысленной выходки Киркорова к нему массово начали обращаться украинские звезды, в частности его подруга Оля Поляков . Но MELOVIN считает, что это пустая трата времени – пытаться достучаться до Филиппа.

У него очень много друзей есть в Украине, которые 100% ему все рассказывали. С другой стороны, я понимаю, что это человек пожилого возраста, который понимает, что строить карьеру где-то в Европе или Украине уже нет смысла. Мне кажется, он потому и молчит, чтобы просто дожить свои годы в своих замках, – сказал певец в программе "ЖВЛ".

Более того, Меловин признался, что он слишком занят для того, чтобы уделять время Киркорову.

Я с ним не связывался, есть куча других вещей, которые нужно сейчас делать. Лучше помогать своей стране, чем связываться с теми, кто не хочет тебя слушать. Они для меня все трусы, потому что если бы вышли все – понятно, чтобы тогда произошло. Случилось бы то же самое, что произошло у нас с Януковичем, – высказался артист.

Напомним, ранее Маша Ефросинина высказалась о скандальной просьбе Киркорова освободить Медведчука.

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Кстати, недавно стало известно, что Анна Asti готовит дуэт с Киркоровым.