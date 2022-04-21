Ефросинина о скандальной просьбе Киркорова освободить Медведчука: "Пернатый индюк, что же ты чешешь?"

Маша Ефросинина прокомментировала пост Филиппа Киркорова

Маша Ефросинина высказалась о Филиппе Киркорове / Фото: Инстаграм

Маша Ефросинина не подбирает слов, когда говорит о путинских звездах. Уже досталось Баскову, теперь украинская телеведущая высказалась о Филиппе Киркорове, который спустя два месяца после начала войны нарушил молчание и попросил "освободить" кума Путина Виктора Медведчука.

Маша отметила, в свое время певец выпрашивал себе роли в комедиях, которые снимал "Квартал 95" и вообще очень часто бывал в Украине.

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Ведь украинцы дарят любовь по-настоящему. Поэтому так и больно! Ты пернатый индюк, что же ты чешешь? Какое к черту освободите Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический. Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, мудака. Что же с вами люди происходит? – сказала телеведущая в интервью Наталье Мосийчук

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Оля Полякова пожалела о своей дружбе с российским поп-королем Филиппом Киркоровым после его слов в поддержку Оксаны Марченко и предателя Украины Виктора Медведчука.