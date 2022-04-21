Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua

Спирс задержали

Ремикс Мадонны

Галкин vs росСМИ

Кравиц и Татум

Хит Пономарева

Завещание Рурка
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ефросинина о скандальной просьбе Киркорова освободить Медведчука: "Пернатый индюк, что же ты чешешь?"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 апреля, 13:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Маша Ефросинина прокомментировала пост Филиппа Киркорова
Маша Ефросинина высказалась о Филиппе Киркорове
Маша Ефросинина высказалась о Филиппе Киркорове / Фото: Инстаграм

Маша Ефросинина не подбирает слов, когда говорит о путинских звездах. Уже досталось Баскову, теперь украинская телеведущая высказалась о Филиппе Киркорове, который спустя два месяца после начала войны нарушил молчание и попросил "освободить" кума Путина Виктора Медведчука.

Маша отметила, в свое время певец выпрашивал себе роли в комедиях, которые снимал "Квартал 95" и вообще очень часто бывал в Украине.

Реклама

Ведь украинцы дарят любовь по-настоящему. Поэтому так и больно! Ты пернатый индюк, что же ты чешешь? Какое к черту освободите Виктора? Что тебе сделали? Куда тебе вдули газ маразматический. Ты же вспомни, как тебя здесь вылизывали, мудака. Что же с вами люди происходит? – сказала телеведущая в интервью Наталье Мосийчук

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Оля Полякова пожалела о своей дружбе с российским поп-королем Филиппом Киркоровым после его слов в поддержку Оксаны Марченко и предателя Украины Виктора Медведчука.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Жилища звезд
Звезды, чьи дома полностью или частично разрушены оккупантами
1
Евгений Синельников Евгений Синельников
2
Валерий Харчишин Валерий Харчишин
3
Игорь Кондратюк Игорь Кондратюк
4
Виктория Смиюха Виктория Смиюха
5
Илона Гвоздева Илона Гвоздева
6
Юрий Фалеса Юрий Фалеса
Украинки в Голливуде
Зарубежные актрисы украинского происхождения
Вера Фармига
Вера Фармига
Кэтрин Винник
Кэтрин Винник
Иванна Сахно
Иванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Мила Кунис
Мила Кунис
1 /2
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огневич Певица
Признание Златы

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять