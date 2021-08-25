Филипп Киркоров купил квартиру за 1 миллиард рублей у экс-президента Кыргызстана

Филипп Киркоров купил шикарный пентхаус за баснословные деньги / Фото: скриншот

Миллиард рублей – это примерно 13,5 миллионов долларов. За такие деньги Меган Маркл и принц Гарри купили себе особняк в Калифорнии. Ладно-ладно, он стоит чуть дороже – 14 млн долларов, но тем не менее!

О покупке Кикроровым квартиры пишет Telegram-канал "Новый век". Сообщается, что Бывший президент Киргизии Аскар Акаев перед недавней поездкой в Бишкек продал свою российскую квартиру Филиппу Киркорову. Квартира представляет собой элитный пентхаус площадью 537 квадратных метров.

Telegram-канал: "Новый век"

Жилой комплекс, в котором расположена квартира, находится недалеко от центра Москвы. Также сообщается, что для певца эта недвижимость в ЖК "Филипповский" стала третьей: в этом же доме ему принадлежат квартиры 190 и 209 кв.м.

Напомним, на "Новой волне" в Сочи Филипп Киркоров появился в рваных джинсах и изумрудной рубашке, дополнив свой аутфит самой сумкой в форме самолета из мужской коллекции Louis Vuitton. Эпатировать публику – любимое занятие российского певца. Филипп Кикркоров всегда надевает все самое яркое и "кричащее" на красные дорожки, концерты и телешоу.



Напомним, что в июне СБУ запретила Филиппу Киркорову пересекать границу Украины. Певец не сможет попасть к нам в течение трех лет. Подробнее читайте здесь.

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