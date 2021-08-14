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Киркорова засняли за битьем тарелок в греческом кафе (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 14:55
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Поп-король российского шоу-биза отдыхает в Греции в компании Джигана и его семьи. Одно из местных развлечений Филипп показал своим фолловерам в Instagram
Филипп Киркоров на греческой вечеринке бил посуду
Филипп Киркоров на греческой вечеринке бил посуду / Фото: instagram.com/fkirkorov

У греков принято бить тарелки во время танцев и веселья – это правда. Но об этой давней традиции Филипп Киркоров, котрому запретили въезд в Украину, узнал только сейчас.

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На видео, которое опубликованном в Instagram, Бедросович показал, как приобщался к заграничной культуре. Спойлер: ему понравилось.

Сначала я робко начинал, как-будто родительский сервиз разбил. Но потом вошел в азарт! Угадайте сколько тарелок с Джиганом мы перебили?, – поинтересовался у подписчиков Филипп Киркоров.

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На днях Киркоров также выпустил новый трек "Yeezy", который записал во время каникул или, как он это называет, "невероятных приключений русских в Греции". Контентом с отдыха исполнитель регулярно делится в соцсети.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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