Киркорова засняли за битьем тарелок в греческом кафе (видео)

Поп-король российского шоу-биза отдыхает в Греции в компании Джигана и его семьи. Одно из местных развлечений Филипп показал своим фолловерам в Instagram

Филипп Киркоров на греческой вечеринке бил посуду / Фото: instagram.com/fkirkorov

У греков принято бить тарелки во время танцев и веселья – это правда. Но об этой давней традиции Филипп Киркоров, котрому запретили въезд в Украину, узнал только сейчас.

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На видео, которое опубликованном в Instagram, Бедросович показал, как приобщался к заграничной культуре. Спойлер: ему понравилось.

Сначала я робко начинал, как-будто родительский сервиз разбил. Но потом вошел в азарт! Угадайте сколько тарелок с Джиганом мы перебили?, – поинтересовался у подписчиков Филипп Киркоров.

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На днях Киркоров также выпустил новый трек "Yeezy", который записал во время каникул или, как он это называет, "невероятных приключений русских в Греции". Контентом с отдыха исполнитель регулярно делится в соцсети.

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