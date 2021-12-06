Филиппа Киркорова могут арестовать – у певца около 90 штрафов за нарушение ПДД

На Филиппа Киркорова заведено 90 административных дел / Фото: instagram.com/fkirkorov

На Филиппа Киркорова, который недавно устроил роскошный праздник для своей дочери, составлено 90 административных протоколов, но они его, судя по всему, ничуть не беспокоят. По информации РИА Новости, 14 декабря в Таганском суде рассмотрят дело артиста и определят наказание для него.

Информация о возбуждении дел в отношении певца появилась на сайте Единого информационного пространства мировых судей города Москвы.

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Киркорова поймали на десятках неоплаченных штрафов за нарушение ПДД / Фото: instagram.com/fkirkorov

Так, за неоплаченные штрафы 54-летнего Киркорова ждут либо санкции в виде административного штрафа в двукратном размере от суммы, от оплаты которой он уклонился, либо арест на 15 суток, либо до 50 часов общественных работ.

Появится ли на заседании сам Филипп – неизвестно, и вообще певец информацию о штрафах и суде не комментирует.

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Зато Киркоров охотно отвечает на каверзные вопросы, касательно его жизни. Недавно у артиста поинтересовались, будет ли он спонсировать ухажеров своей дочки. На что Филипп ответил: "Я всех парней всегда обеспечиваю и буду обеспечивать парней дочери".

Весьма неоднозначное и провокационное заявление, учитывая слухи, которые ходят вокруг ориентации певца уже многие годы.

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