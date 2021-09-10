Киркоров купил для детей квартиру за 13,5 млн долларов по соседству с Пугачевой

Популярный российский певец Филипп Киркоров приобрел апартаменты в одном из элитных жилых комплексов в Москве в районе Арбата

Филипп Киркоров приобрел апартаменты для детей / Фото: instagram.com/fkirkorov

Ранее в Сети уже ходили, слухи о новой недвижимости российского певца. Теперь представители Филиппа Киркорова подтвердили, что певец приобрел квартиру у экс-главы Киргизии Аскара Акаева. За апартаменты певец заплатил 13,5 миллиона долларов. Об этом пишет kp.ru

Квартира представляет собой элитный пентхаус площадью 537 квадратных метров. Апартаменты предназначены для детей певца Аллы-Виктории и Мартина. Квартира находится на одном этаже с собственностью Аллы Пугачевой.

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Жилой комплекс, в котором расположена квартира, находится недалеко от центра Москвы. Также сообщается, что для певца эта недвижимость в ЖК "Филипповский" стала третьей: в этом же доме ему принадлежат квартиры 190 и 209 кв. метров.

К слову, Филипп Киркоров активно инвестирует в недвижимость. Недавно он приобрел виллу в Греции.

Смотрите видео о любимых местах звезд:

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