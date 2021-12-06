Філіпа Кіркорова можуть заарештувати – у співака близько 90 штрафів за порушення правил дорожнього руху

На Філіпа Кіркорова заведено 90 адміністративних справ / Фото: instagram.com/fkirkorov

На Філіпа Кіркорова, який нещодавно влаштував розкішне свято для своєї доньки, складено 90 адміністративних протоколів, але вони його, судячи з усього, анітрохи не турбують. За інформацією РІА Новини, 14 грудня у Таганському суді розглянуть справу артиста та визначать покарання для нього.

Інформація про порушення справ стосовно співака з'явилася на сайті Єдиного інформаційного простору мирових суддів міста Москви.

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Кіркорова впіймали на десятках неоплачених штрафів за порушення правил дорожнього руху / Фото: instagram.com/fkirkorov

Так, за неоплачені штрафи на 54-річного Кіркорова чекають або санкції у вигляді адміністративного штрафу у дворазовому розмірі від суми, від сплати якої він ухилився, або арешт на 15 діб, або до 50 годин громадських робіт.

Чи з'явиться на засіданні сам Філіп – невідомо, і взагалі співак інформацію про штрафи та суд не коментує.

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Натомість Кіркоров охоче відповідає на каверзні питання щодо його життя. Нещодавно в артиста поцікавилися, чи спонсоруватиме він залицяльників своєї доньки. На що Філіп відповів: "Я всіх хлопців завжди забезпечую і забезпечуватиму хлопців дочки".

Дуже неоднозначна та провокаційна заява, враховуючи чутки, що ходять навколо орієнтації співака вже багато років.

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