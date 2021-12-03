Финал Холостячки-2: шоу покинул первый участник. Осталось только двое

Холостячка-2: в финале шоу Злата Огневич отправила домой Романа Свечкоренко / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

В прошлом выпуске на шоу неожиданно вернулся блогер и психолог Роман Свечкоренко. Ранее он покинул шоу из-за того, что Злата Огневич узнала о его бракоразводном процессе, а у нее есть принцип – не встречаться с женатыми мужчинами. Никто не понял, при чем тут ее принцип, ведь Роман уже почти разведен и к бывшей возвращаться не собирается Но, случилось как случилось.

И вот, в начале финального выпуска шоу "Холостячка-2" Роман и Злата отлично провели время. Было романтично, трогательно, вкусно и весело – пара каталась на велосипедах, ела десерты, танцевала и много общалась, но, увы, Злата не почувствовала былого интереса к Роме и отправила его домой.

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Скриншот: кадр из видео

Я была на свидании и пыталась понять, проанализировать свои чувства. Я поняла, что ниточка, которая нас связывала, стала тоненькой, много времени не виделись, – говорит Злата. – Я поняла, что время утрачено, я ничего не смогу сделать.

На шоу осталось двое участников – Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Кто из них победит, узнаем совсем скоро!

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