Нашли друг друга: бывших участников "Холостячки" заподозрили в романтических отношениях

Второй сезон проекта "Холостячка" продолжает удивлять поклонников неожиданными поворотами сюжета даже за пределами шоу. Новые отношения холостяков очень интересуют фанатов...особенно, если это их отношения друг с другом

Роман Васильев и Винченцо Дулепа вместе на отдыхе в Египте / Фото: instagram.com/vincenzo_dulepa

Винченцо Дулепа и Роман Васильев были одними из самых запоминающихся героев второго сезона телепроекта, но им не удалось найти путь к сердцу Златы Огневич. Винченцо покинул шоу в шестом выпуске, а Роман ушел следом за ним на седьмой церемонии роз.

За время пребывания на проекте мужчинам удалось разобщаться и подружиться. После вылета из "Холостячки" они продолжили дружить и стали часто появляться в Instastories друг друга. Однако, фанаты стали подозревать, что отношения между парнями могут быть совсем не дружескими, а романтическими.

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Слухи о своем неожиданном романе мужчины подогрели совместным отдыхом в Египте. Видео из поездки Роман и Винченцо опубликовали в своих Instаgram-аккаунтах. На них парни весело проводят время в отеле и занимаются активными видами спорта. Такое теплое видео из отпуска намекнуло фанатам на идиллию между Васильевым и Дулепой.

Двусмысленным показалось и музыкальное сопровождение видео. Многие уверены, что строчки "давай сыграем в любовь" из песни Лилу45 "Восемь" явно были неспроста. Комментаторы тут же выдвинули свои предположения относительно взаимоотношений между мужчинами.

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"Романтика, наконец-то каждый из вас нашел свою пару! Вы подходите друг другу"

"Любовь и голуби"

"Если цель проекта Холостячка – найти любовь и построить отношения, то это яркий пример ее достижения!"

"Давай сыграем в любовь? Или мне показалось?

"Вы нашли друг друга! Зачем Злата?"

Фото – instagram.com/vincenzo_dulepa

Винченцо Дулепа в шутку решил ответить на многочисленные запросы в комментариях и коротко написал под одним из них – "Нас раскусили".

Фото – instagram.com/vincenzo_dulepa

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