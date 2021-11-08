Галкина высмеяли за "женскую" рекламу в Instagram – артист предлагает купить крем для лица

Максим Галкин прорекламировал крем - фанаты высмеяли его за это / Фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин поэтому и не стесняется показывать лицо без фильтров и ретуши, потому как следит за своей внешностью. Из-за постоянного нанесения профессионального грима кожа лица сильно страдает, а график съемок и гастролей тоже влияет на внешний вид.
Оказалось, что артист старается следовать советам косметологов – он использует различные средства для ухода за кожей, включая крем.
Однако некоторые подписчики Галкина решили, что подобные процедуры – прерогатива женщин, а не мужчин, и посмеялись над шоуменом:
- "Максим, ну что за женская реклама?"
- "Максим, никогда бы не подумала, что вы пользуетесь кремом для лица!"
- "Мужчин, если он, конечно, мужчина, не может наносить крем для лица. Это женское занятие!"
- "Ха-ха-ха, кремом мажется".
Другие подписчики наоборот поддержали Максима, ответив, что это абсолютно нормально для мужчин – следить за собой.
- "Максим, вы молодец, что не забываете следить за своим внешним видом, потому что многие мужчины этим пренебрегают и считают, что это только женская участь".
- "Когда мужчины ухаживают за собой – это огонь".
- "Вы большой молодец, Максим".
Галкин, как всегда, не стал вступать в дискуссию со своими подписчиками и никак не прокомментировал насмешки некоторых комментаторов.
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