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Дети Пугачевой и Галкина устроили сюрприз папе: поклонники в восторге от талантов малышей

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
17 октября, 13:55
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Максим Галкин любит радовать публику фото и видео со своими детьми – восьмилетними Лизой и Гарри. Двойняшки вызывают восторг у подписчиков комика
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сделали приятный сюрприз папе
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сделали приятный сюрприз папе / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Публикации с детьми в Instagram Максима Галкина набирают больше всех лайков и просмотров – все любят наблюдать за тем, как растут Лиза и Гарри, а также за их успехами в учебе и хобби. Недавно дети отметили свое восьмилетие.

Малыши изучают иностранные языки, в том числе французский, занимаются плаванием, музыкой и другими предметами. Сегодня они поздравили своего папу с Днем отца, который Россия с этого года отмечает в третье воскресенье октября.

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Праздник только учредили, а наши уже меня поздравили, – написал Максим в Instagram.

На видео Гарри читает рэп о том, что папа является его главной поддержкой, а Лиза подарила Галкину рисунок и самодельного кролика из бумаги. "На удачу", – сказала девочка.

В комментариях поклонники Галкина написали сотни восторженных отзывов:

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  • Ну какие же дети необыкновенные! Воспитание на высшем уровне!
  • Самые классные из звездных детей!
  • А главное, подарки какие, своими руками сделанные, от души. Молодцы, ребятки!
  • Как приятно смотреть на хороших детей!
Скриншот: Instagram

Лиза и Гарри родились 18 сентября 2013 года. Их родила суррогатная мать. Ранее Алла Пугачева призналась, что когда-то заморозила свои яйцеклетки, благодаря чему получилось зачать детей и воспользоваться услугами суррогатной матери.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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